- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
- Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры11:48
Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий
Жители поселка Широкино под Мариуполем составили коллективное обращение с требованием дать правовую оценку действий Пенсионного фонда, который приостановил широкинцам выплату социальных выплат. Об этом местным журналистамсообщил представитель общественной организации «Спасение Широкино» Александр Пилипенко. Он рассказал, что обращение передали руководителю ВГА поселка Олегу Прилипко, который подаст его в прокуратуру.
Олег Прилипко данную информацию подтвердил.
«В понедельник 5 ноября обращение жителей поселка Широкино я передам в прокуратуру», — сообщил он.
Дело в том, что жители Широкино, не пересекая линии разграничения, автоматически попали в «черные списки» невозвращенцев. Как рассказал Александр Пилипенко, начиная с мая этого года, на основании проверки по системе пограничного учета пересечений линии разграничения «Аркан», которую проводит Пенсионный фонд совместно с МВД, СБУ, Госпогранслужбой и другими государственными органами, без предупреждения была приостановлена выплата пенсии некоторым жителям села Широкино. Он также отметил, что в такую ситуацию могут попасть более 300 жителей разрушенного войной поселка, которые сейчас проживают в Мариуполе.
После обращений в суд некоторым пенсионерам выплаты возобновили, но только с октября. А задолженность за прошедшие месяцы так и не выплатили.
«По факту, никто из широкинцев не был предупрежден об остановке выплат и не мог проинформировать Пенсионный фонд об ошибочности его действий», - отметил Александр Пилипенко.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Широкино, переселенцы, пенсии
- Завтра переселенцы собирают акцию и потребуют от Кабмина исполнения законов
- Переселенцев больше всего не жалуют на Днепропетровщине, Харьковщине и в Запорожье
- Вратарь "Шахтера" проведал в Киеве донецких переселенцев
- Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука
- Глава Минсоцполитики признал, что "реестр переселенцев работает плохо"
- Батальон "Донбасс": "Сегодня к нам прилетели подарочки"
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
- Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры11:48
- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- 20 000 вооруженных мигрантов могут прорвать гранцу Евросоюза14:02
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- В Антарктиде нашли подземную базу инопланетян (ВИДЕО)13:37
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену