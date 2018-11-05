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Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий

05.11.2018 13:15
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Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий

Жители поселка Широкино под Мариуполем составили коллективное обращение с требованием дать правовую оценку действий Пенсионного фонда, который приостановил широкинцам выплату социальных выплат. Об этом местным журналистамсообщил представитель общественной организации «Спасение Широкино» Александр Пилипенко. Он рассказал, что обращение передали руководителю ВГА поселка Олегу Прилипко, который подаст его в прокуратуру.

Олег Прилипко данную информацию подтвердил.

«В понедельник 5 ноября обращение жителей поселка Широкино я передам в прокуратуру», — сообщил он.

Дело в том, что жители Широкино, не пересекая линии разграничения, автоматически попали в «черные списки» невозвращенцев. Как рассказал Александр Пилипенко, начиная с мая этого года, на основании проверки по системе пограничного учета пересечений линии разграничения «Аркан», которую проводит Пенсионный фонд совместно с МВД, СБУ, Госпогранслужбой и другими государственными органами, без предупреждения была приостановлена выплата пенсии некоторым жителям села Широкино. Он также отметил, что в такую ситуацию могут попасть более 300 жителей разрушенного войной поселка, которые сейчас проживают в Мариуполе.

После обращений в суд некоторым пенсионерам выплаты возобновили, но только с октября. А задолженность за прошедшие месяцы так и не выплатили.

«По факту, никто из широкинцев не был предупрежден об остановке выплат и не мог проинформировать Пенсионный фонд об ошибочности его действий», - отметил Александр Пилипенко.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Широкино, переселенцы, пенсии
 
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