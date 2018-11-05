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Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"
Главная цель боевиков в оккупированном Донбассе заставить людей пойти на "избирательные участки" и показать "высокую явку".
Об этом сообщает издание LIGA.net, передает "Диалог.UA". Ранее соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама в "ДНР" "с русским сердцем". Источники издания отмечают, что настроения в захваченном Донецке весьма печальные, так как у жителей нет ни достойной работы, ни зарплаты, ни коммунальных услуг.
При этом боевики решили провести дорогостоящие "выборы", на которых заранее известен победитель. Как обычно, на участки постараются согнать как можно больше пенсионеров, людей из социальной сферы и студентов, которых осталось не так много. Отмечают, что победителем выборов назначен Пушилин, но самое главное для боевиков - это явка, которая вряд ли будет высокой, хоть террористы и обходят людей поквартирно. Явно людей снова хотят настроить на идеи "русского мира" и не привести к другой точке зрения.
Люди, оставшиеся на оккупированной территории Луганской области, все чаще сообщают о беспределе боевиков и собираются бойкотировать псевдовыборы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ДНР
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