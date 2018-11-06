- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ19:03
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров18:30
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском18:00
Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
Сеть супермаркетов «Обжора», которая работает в неподконтрольных украинскому правительству городах Донецкой области, подверглась внезапным обыскам и проверкам.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, обыски коснулись также сетей «Авоська» и «ДПЗ». Они проводятся как в магазинах, так и в офисах управляющих компаний и на складах.
«Что-то проверяют, ищут, опечатали офис… Ведут себя крайне хамски с нарушением всех возможных процедур. Оказыают физическое и моральное давление на персонал», — пишет очевидец.
Причины обысков, по его словам, неясны. У дончан есть версия, что бизнес хотят просто взять под контроль других лиц.
«Обжора в лице Е.П. Бурун была очень тесно связана с Ташкентом (бывший „министр доходов и сборов“ Александр Тимофеев, который был ранен во время покушения на „главу“ „ДНР“ Алекандра Захарченко и после убийства последнего уехал в Россию, — ред.)», — пишут дончане.
Официальных подтверждений этим фактам пока нет.
Теги: Донецк, Донбасс, бизнес, супермаркет, обыск, ДНР, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
- "Отжатый" бизнес и имущество дончан: "отец" "ДНР" рассказал, как за счет жителей Донецка роскошно жил Захарченко
- Стало известно, кто крадет «гумманитарку» из РФ в ДНР
- “Экономическое чудо” “ДНР”: “команданте” Захарченко остановил даже российский бизнес в “республике” – источник
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ19:03
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров18:30
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском18:00
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России22:00
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом20:32
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»