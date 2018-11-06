Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»

06.11.2018 10:22

Сеть супермаркетов «Обжора», которая работает в неподконтрольных украинскому правительству городах Донецкой области, подверглась внезапным обыскам и проверкам.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, обыски коснулись также сетей «Авоська» и «ДПЗ». Они проводятся как в магазинах, так и в офисах управляющих компаний и на складах.

«Что-то проверяют, ищут, опечатали офис… Ведут себя крайне хамски с нарушением всех возможных процедур. Оказыают физическое и моральное давление на персонал», — пишет очевидец.

Причины обысков, по его словам, неясны. У дончан есть версия, что бизнес хотят просто взять под контроль других лиц.

«Обжора в лице Е.П. Бурун была очень тесно связана с Ташкентом (бывший „министр доходов и сборов“ Александр Тимофеев, который был ранен во время покушения на „главу“ „ДНР“ Алекандра Захарченко и после убийства последнего уехал в Россию, — ред.)», — пишут дончане.

Официальных подтверждений этим фактам пока нет.