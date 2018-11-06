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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"
За минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения, но получили ответный огонь.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает segodnya.ua.
"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями", – говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.
В частности, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность.
"В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, за прошедшие сутки, два российских оккупанты получили ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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