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На обустройство ледового катка в Мариуполе планируют потратить около 3 миллионов гривен
На установку и обслуживание ледового катка на площади Свободы в этом году планируется потратить около 3 млн грн.
Об этом на запрос 0629 сообщили в Управлении молодежи и спорта.
"Ледовый каток начнет свою работу в первых числах декабря текущего года. С 1 ноября 2018 года уже проводятся работы по установке данного объекта. Точная дата открытия будет определена позже", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году, как и в прошлом, билеты на каток будут платными, но доступными по цене для всех желающих. При этом стоимость входного билета пока не определена.
"Мариупольский горсовет не преследует цель заработать деньги на данном бъекте, а наоборот, стремится подарить радость и разнообразить досуг жителей и гостей города", - отметили в Управлении молодежи и спорта.
Отметим, что на данный момент рабочие уже установили холодильную машину и начали монтировать систему охлаждения. Проводятся работы по выравниванию площадки, на которую впоследствии нанесут ледовое покрытие.
Напомним, в Мариуполе ледовый каток будет работать уже третий сезон. В прошлом году городские власти приняли решение сделать его платным, чтобы «хоть как-то ограничить безгранично катающихся». Отметим, что каток под открытым небом пользуется огромной популярностью среди горожан. Чтобы покататься, мариупольцам приходится стоять в очереди.
Теги: Донбасс, Мариуполь, каток, миллионы
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