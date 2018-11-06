На обустройство ледового катка в Мариуполе планируют потратить около 3 миллионов гривен

06.11.2018 21:03

На установку и обслуживание ледового катка на площади Свободы в этом году планируется потратить около 3 млн грн.

Об этом на запрос 0629 сообщили в Управлении молодежи и спорта.

"Ледовый каток начнет свою работу в первых числах декабря текущего года. С 1 ноября 2018 года уже проводятся работы по установке данного объекта. Точная дата открытия будет определена позже", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году, как и в прошлом, билеты на каток будут платными, но доступными по цене для всех желающих. При этом стоимость входного билета пока не определена.

"Мариупольский горсовет не преследует цель заработать деньги на данном бъекте, а наоборот, стремится подарить радость и разнообразить досуг жителей и гостей города", - отметили в Управлении молодежи и спорта.

Отметим, что на данный момент рабочие уже установили холодильную машину и начали монтировать систему охлаждения. Проводятся работы по выравниванию площадки, на которую впоследствии нанесут ледовое покрытие.

Напомним, в Мариуполе ледовый каток будет работать уже третий сезон. В прошлом году городские власти приняли решение сделать его платным, чтобы «хоть как-то ограничить безгранично катающихся». Отметим, что каток под открытым небом пользуется огромной популярностью среди горожан. Чтобы покататься, мариупольцам приходится стоять в очереди.