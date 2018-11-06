Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои

06.11.2018 09:58

Российско-оккупационные войска не рискуют идти на прямые боестолкновения с Вооруженными силам Украины, однако пытаются активно расшатать ситуацию.

В течение минувших суток 5 ноября обстановка в районе проведения Операции характеризуется как полностью контролируемая Объединенными силами, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Более того, противник применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В штабе ООС констатировали, что сепаратисты намеренно избегают активных столкновений, вместе с тем пытаются поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.

К счастью, в результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Согласно данным разведки, за прошедшие сутки два российских оккупанта получили ранения.