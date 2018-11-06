Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои

06.11.2018 09:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои

Российско-оккупационные войска не рискуют идти на прямые боестолкновения с Вооруженными силам Украины, однако пытаются активно расшатать ситуацию.

В течение минувших суток 5 ноября обстановка в районе проведения Операции характеризуется как полностью контролируемая Объединенными силами, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Более того, противник применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В штабе ООС констатировали, что сепаратисты намеренно избегают активных столкновений, вместе с тем пытаются поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.

К счастью, в результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Согласно данным разведки, за прошедшие сутки два российских оккупанта получили ранения.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх