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"Плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт (ВИДЕО)

06.11.2018 20:01
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"Плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт (ВИДЕО)

Композиция о боях за Донецкий аэропорт и подвигах "киборгов" под названием "Спалах" от украинского рэпера Андрея Фрила была представлена широкой аудитории.

Украинский рэп-исполнитель Freel (Андрей Фрил) презентовал песню-трек о тяжелых боях за Донецкий аэропорт и героизме бойцов ВСУ, передает "Диалог.UA".

"Я выпустил свою самую сильную песню. За всю жизнь. Она называется" Спалах", это заглавный трек альбома", - пишет он на своей странице в Facebook . По словам автора, композиция была написана во время противостояния с боевиками в ДАП. "Тогда мы все обновляли ленту и ждали новостей. Во мне пульсировало: я обязан что-то сделать, нельзя сидеть, сложа руки. И написал "Спалах". Плакал и писал, снова писал и снова плакал", - рассказывает автор .



Теги: Донбасс, песня, подвиг, ВСУ, Донецкий аэропорт, киборги, соцсети
 
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