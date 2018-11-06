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"Россия, конечно, имеет прямое влияние на главарей "Л/ДНР"", - Песков сказал лишнего о власти Путина на Донбассе
06.11.2018 13:40
Согласно заявлению Дмитрия Пескова, власти России имеют непосредственное влияние на так называемое руководство псевдореспублик "Л/ДНР".
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина публично перед журналистами признал, что Кремль имеет большое влияние на главарей боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".
Так, Дмитрий Песков пытался объяснить прессе, что Российской Федерации очень важно, кто же возглавит псевдореспублики на Донбассе. "Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично", - коротко отметил Песков.
Более того, официальный представитель лидера РФ считает, что предстоящие фейковые "выборы" на Донбассе, которые запланированы на 11 ноября, якобы не противоречат минским договоренностям.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, ДНР, ЛНР, Песков, Минские договоренности
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