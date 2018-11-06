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"Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе
Критика в сторону Александра Хуга, который отметился несколькими скандальными заявлениями насчет страны-агрессора и ее присутствия на Донбассе, продолжает становиться все более жесткой.
Александр Бригинец, который является народным депутатом украинского государства от фракции "Блок Петра Порошенко", заявил, что данная миссия уже выполнила свою функцию, и эта функция находится на своей завершающей стадии, но ключевой ее посыл все-таки был услышан, сообщает "Диалог.UA".
Бригинец отметил, что когда заходила речь о том, что некие личности не признают агрессию РФ на территории Украины, то была риторика о статусе страны-кормилицы для них, а они, в свою очередь, не могут признать своего кормильца агрессором против кого-то. Поэтому он убежден в том, что Александра Хуга кормит страна-агрессор, и поэтому для него не является возможным признание ее в статусе агрессора.
Напомним, что сначала Александр Хуг умудрился феноменальным образом не заметить присутствия РФ на оккупированной части Донбасса, а затем и вовсе заявил о том, что не считает Россию агрессором.
Хуг нагло переложил всю ответственность на украинское государство за гибель члена ОБСЕ на подконтрольной боевикам территории Луганской области.
Теги: Донбасс, агрессия, оккупация, ОБСЕ, боевики, Хуг, РФ
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