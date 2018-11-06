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С "выборами" в "ЛНР" все плохо: оккупанты заманивают на участки избирателей 100 рублями

06.11.2018 23:43
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С "выборами" в "ЛНР" все плохо: оккупанты заманивают на участки избирателей 100 рублями

В террористической "ЛНР" пытаются повысить явку на грядущих "выборах" главаря "республики" банальным подкупом.

Внимание на скандальную новость в своем telegram-канале обратил известный донецкий пропагандист Константин Долгов, передает "ЛентаUA.net". Уже 11 ноября в террористических "Л/ДНР" состоятся "выборы" главарей "республик”, а также "депутатов". Кремль, организовавший данное сомнительное мероприятие, уже осознал, что явка будет позорно низкой из-за непопулярности своих кандидатов, и пытается спасти положение.

Среди прочего, российские "кураторы" не брезгуют подкупом. Так, в террористической "ЛНР" уже пообещали забросить по 100 рублей на телефонный счет каждому, кто придет и проголосует. Даже пропагандиста Долгова впечатлила такая наглость.

Не стесняясь в выражениях, он раскритиковал организаторов "выборов". "В "ЛНР", похоже, окончательно е*****ись. Решили обеспечить явку банальным по своей сути подкупом", - прокомментировал он скандал, выразил уверенность, что это инициатива не местных, а ""гениальная" мысль тупых кураторов".

Источник: lentaua.net 



Теги: Донбасс, выборы, ЛНР
 
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