С "выборами" в "ЛНР" все плохо: оккупанты заманивают на участки избирателей 100 рублями

06.11.2018 23:43

В террористической "ЛНР" пытаются повысить явку на грядущих "выборах" главаря "республики" банальным подкупом.

Внимание на скандальную новость в своем telegram-канале обратил известный донецкий пропагандист Константин Долгов, передает "ЛентаUA.net". Уже 11 ноября в террористических "Л/ДНР" состоятся "выборы" главарей "республик”, а также "депутатов". Кремль, организовавший данное сомнительное мероприятие, уже осознал, что явка будет позорно низкой из-за непопулярности своих кандидатов, и пытается спасти положение.

Среди прочего, российские "кураторы" не брезгуют подкупом. Так, в террористической "ЛНР" уже пообещали забросить по 100 рублей на телефонный счет каждому, кто придет и проголосует. Даже пропагандиста Долгова впечатлила такая наглость.

Не стесняясь в выражениях, он раскритиковал организаторов "выборов". "В "ЛНР", похоже, окончательно е*****ись. Решили обеспечить явку банальным по своей сути подкупом", - прокомментировал он скандал, выразил уверенность, что это инициатива не местных, а ""гениальная" мысль тупых кураторов".



Источник: lentaua.net