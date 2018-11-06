Ситуация на Донбассе: наконец-то хорошие новости

06.11.2018 16:15

Вчера, 5 ноября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась полностью под контролем Украины, сообщает mhub.top.

И хоть оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом 1 раз в ход пошло вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, но, к счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил.

Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Павлополя. По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое военных российской армии ранены.

Враг обстреливал наши оборонные укрепления в районах населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Противник избегает активных столкновений, вместе с тем пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Самая тяжелая ситуация была возле Павлополя на Мариупольском направлении.