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Ситуация на Донбассе: наконец-то хорошие новости
Вчера, 5 ноября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась полностью под контролем Украины, сообщает mhub.top.
И хоть оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом 1 раз в ход пошло вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, но, к счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил.
Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Павлополя. По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое военных российской армии ранены.
Враг обстреливал наши оборонные укрепления в районах населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.
Противник избегает активных столкновений, вместе с тем пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Самая тяжелая ситуация была возле Павлополя на Мариупольском направлении.
Теги: Донбасс, новости, огонь, контроль, ВСУ, оккупанты
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