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В Горловке со «Стирола» увольняют всех работников. Завод режут «на металл»
06.11.2018 23:18
Во временно оккупированной Горловке объявили об увольнении всех работников «Стирола», а сам завод режут «на металл». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке главари «ДНР» неоднократно обещали «запустить» «Стирол». Однако, «запуска» так и не получилось. Теперь со слов немногочисленных работников, которым, кстати, с августа не выплачивали зарплату, всех увольняют, а само предприятие режут «на металл». Горловчане сообщают, что даже окна вывозят.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Соседка работает на Стироле. Говорит — сегодня объявили, что всех увольняют. Зарплату не платили с августа, все режут, вывозят даже окна».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, завод, увольнение, ДНР
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