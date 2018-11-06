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В разведке рассказали, как в ОРДЛО обеспечат высокую явку на выборы
Главы «администраций» на временно не подконтрольных украинскому правительству территориях принимают меры для предотвращения провала выборов 11 ноября 2018 года.
Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины, передает donpress.com.
Выборы могут провалиться из-за угрозы низкой явки избирателей. При этом, по данным разведки, даже члены НВФ соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ склонны избегать голосования. Такой настрой, отмечают в ГУР, демонстрируют около 40% представителей вооруженных формирований.
По информации украинской разведки, с 5 ноября был начат процесс досрочного принудительного привлечения к голосованию личного состава в большинстве подразделений российских войск. Так, по данным разведки, командиры передовых подразделений обязаны совместно с представителями выездных избирательных участков обеспечить участие в голосовании 100% личного состава и гражданского населения, находящегося в районах расположения передовых позиций НВФ и включенного в списки избирателей.
Теги: Донбасс, выборы, голосование, избиратели, ГУР, ОРДЛО, НВФ, РФ
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