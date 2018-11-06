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Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»
06.11.2018 09:39
Оккупационные «власти ДНР» в преддверии «выборов» пытаются задобрить «электорат» громкими обещаниями. Однако, жители временно оккупированных территорий не верят ни одному их слову.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В преддверии фейковых «выборов» на временно оккупированных территориях Донетчины оккупационные «власти ДНР» раздают громкие обещания. Так, некий «депутат НС ДНР» со звучным именем Любомир Пушкин заявил, что «новое руководство ДНР должно уделить особое внимание социальной защите пенсионеров».
Однако, у жителей временно оккупированных территорий подобные высказывания не вызвали ни эйфории, ни доверия:
Старое руководство это неособо волновало, думаете новое займется?»,
«А что изменилось? Новое это и есть старое»,
«Было бы сказано!».
Теги: Донбасс, выборы, пенсионер, депутаты, социальные выплаты, ДНР
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