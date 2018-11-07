Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов

07.11.2018 21:01

"Выборы" главарей и "депутатов" террористических "Л/ДНР" яростно фальсифицируют, даже не скрываясь.

Даже сепаратисты впечатлены нарушениями. О том, как на оккупированном "Донбассе" стартовали "выборы", рассказала "ЛентаUA.net" со ссылкой на российскую пропагандистку Марину Ахмедову, передает "Диалог.UA".

Боевики террористических "Л/ДНР" внезапно голосовали 6 ноября, тогда как сами "выборы" назначены на 11-е число. Весь процесс сопровождался махинациями впечатляющих масштабов, уверяет Ахмедова, ссылаясь на "достоверные источники".

Так, террористов согнали туда, как стадо, в принудительном порядке, обещая в случае неявки применить жесточайшие санкции. На этом креатив кремлевских кураторов не исчерпался. После голосования боевики были вынуждены демонстрировать бюллетень с галочкой в нужном месте - напротив фамилии фаворита Кремля Дениса Пушилина.

Без сомнений, те же "технологии" применялись и в "ЛНР". Таким образом, оккупанты решили сразу две проблемы - нагнали явку и помогли своему фавориту Пушилину, который, к слову, не пользуется любовью у сепаратистов. Ранее разведка ВСУ сообщила, что накануне "выборов" в "Л/ДНР" российское командование щедро раздавало военные билеты всем, кому могло. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что "кураторы” Москвы в "отчаянии": бойкотирующий "выборы" Луганск заманивают взятками в 100 рублей.



Источник: www.dialog.ua