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Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
Боевики "ДНР" начинают бунтовать против российских властей и плана включения оккупированной части Донбасса в состав Украины.
Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский обратился к помощнику Путина Владиславу Суркову и на своей странице в социальной сети потребовал отказаться от возвращение "Л/ДНР" в состав Украины, настаивая на интеграции в Россию.
"Не пихайте нас туда, где дорогой бензин и коммуналка!!! Хотим всего дешевого - мы же только за этим собрались в Россию(((", - заявил наемник. Более того, он раскритиковал Кремль за разделение боевиков "ЛНР" и "ДНР" на два лагеря с перспективой реинтеграции захваченной россиянами части Донбасса в Украину. Ходаковский требует объединить "ЛНР" и "ДНР" в одну структуру для последующего вхождения в состав России, однако взамен между Луганском и Донецком появилась настоящая граница по требованию Москвы.
Несмотря на заявление Чеснакова о том, что "люди готовы", настроения жителей "Л/ДНР" говорят об обратном. Люди боятся беспредела боевиков и намерены бойкотировать "выборы". Однако террористы не оставляют попыток заставить жителей Донбасса прийти на "избирательные участки".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, бунт, ДНР, боевики, Ходаковский
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- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование14:16
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