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Донбасс на пороге экологической катастрофы, – ООН
Военные действия на территории Донецкой и Луганской областей наносят серьезный экологический ущерб Украине, а восточный регион оказался на пороге экологической катастрофы. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщают «Новости ООН».
«Сегодня война разрушает окружающую среду в Украине. По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов – до сих пор на территории, прилегающей к зоне боевых действий, полыхают 12 тысяч лесных пожаров», – отмечают эксперты.
«Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой – загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий. Необходимо срочно провести оценку экологического ущерба, вызванного вооруженным конфликтом, и свести его к минимуму», – отметила эксперт ЮНЕП Лейла Урекенова.
По оценкам экспертов, промышленные предприятия в восточном регионе страны несут потенциальную угрозу здоровью людей и природе.
«В регионе сосредоточено 5,5 тыс. промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды. Загрязнение рек угрожает здоровью людей. Зона боевых действий, в том числе сельскохозяйственные угодья, начинена неразорвавшимися боеприпасами, на ликвидацию которых уйдут годы или даже десятилетия», – отмечают в ООН.
В ООН настаивают на том, что защита окружающей среды должна стать частью усилий по предотвращению конфликтов и стратегий по поддержанию мира.
Напомним, что офис ООН по координации гуманитарных вопросов выразил готовность помогать Украине в преодолении экологического кризиса на Донбассе.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, ООН, катастрофа, экология
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