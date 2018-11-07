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Готовятся к «выборам». НВФ стягивают в Донецк танки и артиллерию

07.11.2018 15:16
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Готовятся к «выборам». НВФ стягивают в Донецк танки и артиллерию

В преддверии так называемых «выборов» подразделения НВФ стягивают в неподконтрольный Украине Донецк танки и артиллерию. Об этом сообщили наблюдатели СММ ОБСЕ.

В отчете миссии сказано:

«Так, 3 ноября этого года в Донецке БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 27 танков Т-72, две 122-мм самоходные гаубицы 2С1 „Гвоздика“, одну 152-мм самоходную гаубицу 2С19 „Мста-С“, 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, артиллерия, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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