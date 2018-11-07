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КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров

07.11.2018 18:30
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КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров

Новые ограничения коснутся тех, кто провозит через линию разграничения товары. В распоряжении командующего Объединенных сил №Р-3634 от 30.10.2018 говорится, что пересечь КПВВ с товарами, ручной кладью и сопроводительным багажом в пределах определенной стоимости отныне можно только раз в сутки, передает БФ «Право на защиту». 

2 ноября в Краматорске заместитель Командующего ОС полковник Александр Доманский представил на брифинге соответствующее распоряжение командующего Объединенных сил.

Он заверил, что ограничения не касаются тех, кто пересекает линию разграничения с личными вещами.

Распоряжение предусматривает запрет «перемещения через контрольные пункты въезда-выезда товаров (грузов), ручной клади и сопроводительного багажа в пределах определенного количества (стоимости) более одного раза в сутки». Этот документ устанавливает ограничения на перемещение через линию соприкосновения товаров в пределах количества и стоимости, определенной Постановлением КМУ № 99 от 1.03.2017 «Об утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции» (далее — Постановление № 99) и Приказа МинВОТ № 39 «Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения к / с гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения» (далее — Приказ № 39), принятого во исполнение Постановления № 99.

Несмотря на это пояснение, мониторы БФ «Право на защиту» 5 ноября зафиксировали случай, когда человеку, который пытался пересечь КПВВ «Майорское» второй раз в течение дня, сотрудники Госпогранслужбы отказали в повторном пропуске, ссылаясь на вышеуказанное распоряжение, хотя при этом мужчина не имел при себе товара или даже багажа.

Вызывает беспокойство правозащитников также отсутствие каких-либо официальных разъяснений по практической реализации распоряжения и порядка контроля за перемещением. 

Сообщается также, что по словам начальника Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ Владимира Бондаря, для исполнения распоряжения сотрудники Государственной фискальной службы при проверке багажа будут ставить специальную отметку в контрольном талоне лица, которое перемещается с товарами. 

«Если по данным базы данных ГПСУ такое лицо будет пересекать линию соприкосновения второй раз, у него спросят контрольный талон для установления того, перевозило ли оно товары во время первого перемещения. В то же время непонятно, будет ли учитываться количество и стоимость перемещаемых товаров. Например, будет ли предоставлено разрешение на перемещение лицу, желающему провезти дважды в день по 30 кг товара, стоимость которого не превышает установленные постановлением 10 тыс. грн», — говорится в сообщении. 

В «Праве на защиту» отмечают, что распоряжение командующего ОС фактически вносит в Постановление КМУ изменения, которые ограничивают права граждан и сужают действие нормативного акта.

По словам полковника Доманского, распоряжение приняли для реализации мероприятий, направленных на борьбу с контрабандой и незаконным перемещением товаров через линию соприкосновения.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, товар, ограничение, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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