Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры

07.11.2018 08:00

Украинский блогер Фашик Донецкий опубликовал информацию, которая демонстрирует возмутительные факты в "ДНР".

В избирательных списках оказались дети до 4-х лет. Многие задались вопросом о том, как такое вообще возможно. Блогер Фашик Донецкий показал в Интернете избирательные списки "ДНР", где каким-то образом оказались чуть ли не младенцы, рожденные в 2014-2016 годах. Эта информация представлена на его страничке в "Твиттере", передает издание "Диалог.UA". Фашик Донецкий резко высказался из-за того, что увидел в документации "ДНР".





Он сообщил, что весь этот "спектакль" в Донецке и Луганске – это "фейковый фейк", который не заслуживает никакого уважительного отношения. Очевидно, боевики стараются всеми силами сфальсифицировать те выборы, которые и без того не имеют никаких законных оснований. Неизвестно даже то, существуют ли, в самом деле, даже дети, представленные в документах. И, если существуют, то каким образом они могли проголосовать за кого-то в "ДНР"? Таким образом вопросы появляются сами собой. К сожалению, эксперты пока что не дали никаких ответов.



Напомним, что Геращенко сегодня сообщила об РФ как о той стране, которая выдала "мандат на войну". Помимо этого, в РФ считают, что Донбасс и вовсе может превратиться в неподконтрольную территорию.



Источник: www.dialog.ua