- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря11:44
- Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо11:31
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» 100 рублями11:00
- Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»10:00
- Донбасс на пороге экологической катастрофы, – ООН09:30
- Оккупационные «власти ДНР» начали перерегистрацию бизнеса по законам РФ09:15
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов08:02
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры
Украинский блогер Фашик Донецкий опубликовал информацию, которая демонстрирует возмутительные факты в "ДНР".
В избирательных списках оказались дети до 4-х лет. Многие задались вопросом о том, как такое вообще возможно. Блогер Фашик Донецкий показал в Интернете избирательные списки "ДНР", где каким-то образом оказались чуть ли не младенцы, рожденные в 2014-2016 годах. Эта информация представлена на его страничке в "Твиттере", передает издание "Диалог.UA". Фашик Донецкий резко высказался из-за того, что увидел в документации "ДНР".
Он сообщил, что весь этот "спектакль" в Донецке и Луганске – это "фейковый фейк", который не заслуживает никакого уважительного отношения. Очевидно, боевики стараются всеми силами сфальсифицировать те выборы, которые и без того не имеют никаких законных оснований. Неизвестно даже то, существуют ли, в самом деле, даже дети, представленные в документах. И, если существуют, то каким образом они могли проголосовать за кого-то в "ДНР"? Таким образом вопросы появляются сами собой. К сожалению, эксперты пока что не дали никаких ответов.
Напомним, что Геращенко сегодня сообщила об РФ как о той стране, которая выдала "мандат на войну". Помимо этого, в РФ считают, что Донбасс и вовсе может превратиться в неподконтрольную территорию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, дети, ДНР
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- Каникулы оставят на усмотрение школ
- Мэр Донецка против "детского" комендантского часа
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- "Изюминка" избирательного участка в Донбассе: привлекли детей (ФОТО)
- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря11:44
- Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо11:31
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» 100 рублями11:00
- Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»10:00
- Донбасс на пороге экологической катастрофы, – ООН09:30
- Оккупационные «власти ДНР» начали перерегистрацию бизнеса по законам РФ09:15
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов08:02
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Майкл Дуглас "доигрался" до Аллеи славы13:55
- Разнесут в пух и прах: у Путина испугались ядерной угрозы13:45
- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- Потеплеет еще два раза: синоптик рассказал о погоде до конца ноября13:15
- НАТО продолжает вгонять в дрожь РФ вблизи ее же границ: в Польше стартуют масштабные военные учения Альянса13:01
- В НБУ не хотят отменять налоги на депозиты12:48
- Центр Киева перекрыт, началось восстание: что происходит12:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали15:54
- Медики назвали продукты, способные спровоцировать инсульт13:59
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности