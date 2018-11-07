На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ

07.11.2018 19:03

Силы ООС на протяжении минувших суток удерживали огневую активность российских боевиков, давая террористам достойный отпор в ответ на их провокации.

В Штабе ООС отмечают, что террористы активизировались на горловском направлении, где попытались подобраться поближе к ВСУ, применяя при этом запрещенное оружие. Однако наши защитники мощно поставили оккупантов на место, передает "Диалог.UA". За прошедшие сутки, 6 ноября, огневая активность оккупантов несколько снизилась, было зафиксировано всего 10 обстрелов позиций ВСУ, но все они носили прицельный характер.

Украинские военные отмечают, что напряжение сохраняется на луганском направлении у Крымского, одной из самых горячих точек на Донбассе. На горловском направлении боевики обстреливали ВСУ в районе Новгородского.

Кроме того, под обстрелы попали позиции ВСУ возле Шум и Зайцево. На донецком направлении боевики обстреляли силы ООС возле Красногоровки, Верхнеторецкого и Песок.

В то же время украинские бойцы отмечают, что спала активность армии РФ на Приазовье. ВСУ за 6 ноября зафиксировали всего один случай ведения огня вблизи Павлополя. Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, террористы за минувший день потеряли 2 убитыми и имеют 2 "300-х". У ВСУ тоже есть временные потери, один боец получил ранение. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, на Донбассе "самоликвидировался" "соратник" российского боевика и живодера Мильчакова.



Источник: www.dialog.ua