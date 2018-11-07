Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни"

07.11.2018 20:47

Новая миграционная концепция, которую на днях подписал российский президент Владимир Путин, многое прояснила в умах сепаратистов Донбасса.

О настоящей роли РФ в войне рассказал экс-главарь бригады "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский, передает "ЛентаUA.net" со ссылкой на "Диалог.UA". Пропагандистские СМИ России активно пиарят новую миграционную стратегию РФ, утвержденную агрессором Путиным.

Ее основная цель - упрощение получения гражданства РФ иностранцами, в частности, жителями оккупированного Донбасса. Рекламирует концепцию, которая не очень пришлась по душе россиянам, и одиозная главред Russia Today Маргарита Симоньян. Она в интервью еще одному пропагандисту Владимиру Соловьеву заявила о катастрофической демографической ситуации в РФ, уверяя, что концепция Путина якобы решит проблему.

Заявление Симоньян, транслировавшей позицию Кремля, "открыло глаза" террористу Ходаковскому. Он отметил, что Россия сознательно последние 4 года уничтожала Донбасс, чтобы решить свои демографические проблемы. "Нужно наполнять Россию людьми.

На такое пространство наполнения не хватает… В том то и дело, что пространства много, а людей нет, а тут мы (Донбасс - ред.) еще со своим пространством лезем. Значит, что? Значит нужно, чтобы люди с нашего пространства побежали… Так вот в чем собака порылась!” - заявил Ходаковский, констатировав, что Кремль явно не заботят нужды и чаяния жителей оккупированного Донбасса.



Источник: lentaua.net