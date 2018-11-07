Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов

07.11.2018 08:02

С наступлением вечера в неподконтрольном Украине Донецке начались активные боевые действия, звуки которых отчетливо слышат жители города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях.

По словам пользователей, бой начался с редких автоматных очередей в стороне Песок, однако, вскоре люди отчетливо услышали звуки тяжелого вооружения. Из-за сильных залпов на автомобилях сработала сигнализация. В комментариях дончане пишут:

«Донецк. А так мило все начиналось где-то в 22:00 (по дыре) редкие хлопки в р-не Песок из подствольников, ща он уже и автоматы подкючились, и пулеметы, и пару раз из 80-к .нули…» «22.29 д ДФ Шахтерская. Кажись, шо-то гупнуло один раз. Сегодня ночью знакомые слышали бабах, после чего в районе „Зимнего сада“ вырубился свет. Пока писала — очередной бабах, похожий на „-“. Сигнализация воет на машинах». «Донецк .22.29 д Киевский проспект (Вильнюс) два мощных баха громко» «Долбят снова тяжелым, Донецк, я уже и писать об этом не хочу, как же я устала от этой гребаной войны! Нервы ни к черту, болячки одолели и сладу с ними нет, сопротивляюсь что есть сил!».

Источник: https://donpress.com