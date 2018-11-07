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Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
С наступлением вечера в неподконтрольном Украине Донецке начались активные боевые действия, звуки которых отчетливо слышат жители города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях.
По словам пользователей, бой начался с редких автоматных очередей в стороне Песок, однако, вскоре люди отчетливо услышали звуки тяжелого вооружения. Из-за сильных залпов на автомобилях сработала сигнализация. В комментариях дончане пишут:
«Донецк. А так мило все начиналось где-то в 22:00 (по дыре) редкие хлопки в р-не Песок из подствольников, ща он уже и автоматы подкючились, и пулеметы, и пару раз из 80-к .нули…»
«22.29 д ДФ Шахтерская. Кажись, шо-то гупнуло один раз. Сегодня ночью знакомые слышали бабах, после чего в районе „Зимнего сада“ вырубился свет. Пока писала — очередной бабах, похожий на „-“. Сигнализация воет на машинах».
«Донецк .22.29 д Киевский проспект (Вильнюс) два мощных баха громко»
«Долбят снова тяжелым, Донецк, я уже и писать об этом не хочу, как же я устала от этой гребаной войны! Нервы ни к черту, болячки одолели и сладу с ними нет, сопротивляюсь что есть сил!».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, война, обстрел, ДНР, залпы
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