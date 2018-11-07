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Оккупационные «власти ДНР» начали перерегистрацию бизнеса по законам РФ
Оккупационные «власти ДНР» в преддверии фейковых «выборов» главаря «ДНР» заставляют предпринимателей перерегистрировать бизнес с учетом законодательства РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники из числа бизнесменов, оставшихся на временно оккупированных территориях Донецкой области, оккупационные «власти ДНР» заставляют предпринимателей перерегистрировать бизнес с учетом законодательства и прав собственности РФ. Притом, предпринимателей заставляют выполнить перерегистрацию в кратчайшие сроки, т.е. до «выборов».
Вот что пишет на своей странице в соцсети один из предпринимателей:
«Накануне выборов главы ДНР в республике идёт масштабная перерегистрация юрлиц, собственности и земельного кадастра в российское правовое поле. Бизнесу дают считаные дни, чтобы привести все документы в соответствие с российскими законами. Перерегистрация не первая после 2014 года, но теперь больше нигде нет упоминания Украины и украинского законодательства, все ссылки на российские законы».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Россия, Донбасс, бизнес, оккупация, ДНР
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- Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»10:00
- Донбасс на пороге экологической катастрофы, – ООН09:30
- Оккупационные «власти ДНР» начали перерегистрацию бизнеса по законам РФ09:15
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