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Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» 100 рублями
Оккупационные «власти ЛНР» заманивают людей на «выборы» главаря «ЛНР» обещанием раздать всем, пришедшим на «избирательные участки», карты пополнения «Лугаком», но и тут обманули. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ЛНР» пытаются заманить жителей временно оккупированной Луганщины на фейковые выборы, обещая раздать всем пришедшим на «избирательные участки» карты пополнения мобильного оператора «Лугаком», стоимостью 100 рублей. Эта сумма составляет примерно 43 грн. Однако, «прикинув сумму расходов», главари «ЛНР» решили, что «раздать всем» будет слишком дорого и срочно изменили условие. Оказывается, карты получат первые ХХХ (т.е.максимум 999 человек), а остальным придется «получить удовольствие» от сопричастности к «выборам».
Впрочем, жители временно оккупированных территорий не повелись на сладкие обещания. Вот что они пишут в соцсетях:
«Незамысловато. И недорого»,
«От оно! Счастье то какое! Вот это жизнь!»,
«Самое смешное тут — «абсолютно бесплатно». Лол. Эта карта и голос в итоге ооочень дорого обойдутся»,
««Вам нравятся женщины за 100?» — «За 100? Это недорого...»»,
«В крему в 14 году такого не было (((»,
«По выборам: пополняшки дадут не всем, а первым ХХХ. Дополнили новость. Н…о чтобы зазвать массы и сделать картинку. Анон»,
« А я-то думаю, что-то в копеечку им влетит, а оно воно как))))»,
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
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- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» 100 рублями11:00
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