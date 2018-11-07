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Правозащитники рассказали о вербовке заключенных в «ДНР» и «ЛНР»
На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей фактически в каждой колонии, когда представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) брали их под свой контроль, в учреждение заходили вооруженные люди, выстраивали заключенных и предлагали им вступить в свои ряды. Об этом рассказала эксперт ОО «Донбасс SOS» Наталья Мельник.
«Часть осужденных соглашались и писали подобные заявления, но их не взяли в НВФ. По характеристикам, которые давали этим людям другие осужденные, которые нам об этом рассказывали, было видно, что они соглашались на это, чтобы выйти и сбежать, а не чтобы воевать. Возможно это понимали и члены НВФ», – говорит она.
По ее словам, существуют отдельные случаи, когда осужденных все-таки привлекали в ряды НВФ, и эти люди воевали. «Но это не было по принуждению. Это отдельные люди, которые самостоятельно проявляли такую инициативу, сами находили какие-то контакты и связи с членами НВФ для этого. Это не многочисленные случаи», – отмечает Мельник.
Правозащитница сообщила, что им известно о 20 заключенных из Мичуринской исправительной колонии №50, расположенной в неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.), которые вызвались и пошли воевать за «ДНР».
«Большая часть из них снова находится в местах несвободы за какие-то новые преступления. Известный случай о Енакиевской исправительной колонии, когда осужденных к пожизненному лишению свободы забрали, они около года воевали, потом их вернули назад, и сейчас они снова находятся на пожизненном заключении», – рассказала она.
«В Луганской области после освобождения предлагали [осужденным] оставаться [в "ЛНР"], предлагали идти в военкоматы, записываться. Сначала они после освобождения рыли окопы, а потом, если они себя проявят, их привлекут к другим "работам". Точной статистики, сколько на это согласилось заключенных, у нас нет, но мы знаем, что такие случаи есть», – добавила эксперт.
Она также рассказала, что в колониях «ДНР» и «ЛНР» заключенных принуждают работать, но такие факты зафиксированы не во всех исправительных учреждениях, оставшихся на неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, вербовка, заключенные, ДНР, ЛНР
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