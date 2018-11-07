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Россия официально признала ''выборы на Донбассе''
Россия официально признала незаконные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.
Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, это произошло 6 ноября на переговорах ТКГ в Минске.
"РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московского марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу Минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине", – сообщила она.
По словам Геращенко, подобные действия России и ее марионеток на Донбассе ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте.
"Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, к тысячам жертв среди военных и гражданских. Эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН", – подчеркнула она.
По словам первого вице-спикера Рады, эта авантюра будет иметь серьезные последствия, как политические, так и со стороны безопасности. При этом на заседании в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сделал официальное заявление: "Псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве Минских соглашений".
Позже полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов попытался оправдаться по поводу незаконности выборов на оккупированных территориях.
Как сообщал OBOZREVATEL, "выборы" на Донбассе запланированы на 11 ноября. Во всем мире уже признали их незаконность. Так, постоянный представитель Великобритании при Совете безопасности ООН Карен Пирс призвала РФ отменить "выборы", потому что они являются прямым нарушением Минских соглашений и незаконными.
Источник: https://www.obozrevatel.com
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
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