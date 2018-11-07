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Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»
Надеяться на то, что РФ отменит незаконные «выборы» в «ЛНР» и «ДНР», не стоит. За пять лет Россия вложила в эти территории 10 млрд долл. И она не уйдет из Донбасса добровольно. Так считает военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев, передает «УНИАН».
«Москва вряд ли отменит "выборы" в "ЛНР" и "ДНР", назначенные на 11 ноября. Поэтому не стоит на это надеяться. По словам некоторых украинских экспертов, проведение "выборов" на оккупированной территории Донбасса будет нарушением Минских соглашений. Но я хотел бы напомнить, что первые "выборы" в квазиреспубликах состоялись еще в 2014 году после заключения первых Минских соглашений. Тогда реакция Запада была слабая, как, собственно, и реакция Украины. Кроме оговорок и высказывания "глубокой обеспокоенности", не было никаких реальных шагов по усилению экономического давления на Российскую Федерацию или требований об отмене проведения "выборов"», – отметил эксперт.
По его словам, такую же картину мы наблюдаем и сегодня. Несмотря на все заявления Запада о его обеспокоенность возможностью проведения «выборов» на неподконтрольной территории, реальные механизмы давления на РФ с целью отмены этих «выборов» не применяются.
«Более того, посол США в Украине заявил о том, что Штаты не рассматривают сценарий прямой конфронтации с Россией ради Украины, поскольку это не позволяет надеяться на как можно быстрый выход России из оккупированных территорий. Сами "выборы" в "Л/ДНР" будут использованы Россией как рычаг давления на Украину и страны Запада», – сказал Снегирев.
Он напомнил, что кроме того, по странному стечению обстоятельств, именно на 11 ноября была назначена встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным, на которой, если она состоится, скорее всего, среди прочих вопросов будет обсуждаться и урегулирование ситуации на востоке Украины. «И именно момент проведения "выборов" будет использован Российской Федерацией как дополнительный аргумент в моменте давления на страны Запада», – добавил он.
Как объяснил эксперт, подобная ситуация была и в Грузии. В свое время, в 2008 году, несмотря на то, что Совбез ООН принял решение о территориальной целостности Грузии, в августе того же года Россия в одностороннем порядке признала самопровозглашенные республики – Южную Осетию и Абхазию. Более того, в Абхазии состоялись такие же «выборы», как сейчас планируются на территории «ЛНР» и «ДНР», и первым шагом, который совершил «лидер» самопровозглашенной Абхазии, было заключение расширенного договора с Российской Федерацией о сотрудничестве и защиту границ. «Собственно, речь шла о поглощении Абхазии, суверенной части Грузии, Россией», – уточнил Снегирев.
Эксперт считает, что именно этот сценарий, скорее всего, отрабатывается Сурковым и на востоке Украины. Потому что, по его словам, как в Абхазии, так и на востоке Украины, человек, который отвечает за воплощение кремлевских планов – это господин Сурков, который скорее всего, действует по отработанному сценарию.
«Если Киев не поддастся давлению России относительно вхождения оккупированных территорий Донбасса в политическую, экономическую и финансовую жизнь Украины на условиях Кремля (а это особый статус, общая амнистия и проведения выборов), то, соответственно, Россия оставляет за собой еще один сценарий – признание этих территорий и фактическое поглощение их Россией. Говорить о том, что Россия уйдет из Донбасса добровольно или отдаст его Украине под давлением международных санкций, нельзя. За пять лет в эти территории Россией было вложено примерно 10 миллиардов долларов», – объяснил военный эксперт.
Он уточнил, что эти цифры можно найти в открытых российских источниках, то есть Россия не отрицает того факта, что эти территории фактически являются дотационными, в них вкладываются деньги, косвенно выведенные из российского бюджета через «благотворительные фонды».
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, конфликт, ДНР, ЛНР
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