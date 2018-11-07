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Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать

07.11.2018 21:23
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Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать

Сегодня вечером под обстрел попал поселок шахты Трудовская в Петровском районе неподконтрольном Украине Донецке, в результате чего загорелся жилой дом. Об этом сегодня сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК представители ОРДО отмечают:

«Сегодня в 18:55 открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу улица Марка Озерного, 50».

По информации, из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты «МЧС ДНР» не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, пожарные, огонь
 
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