Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать

07.11.2018 21:23

Сегодня вечером под обстрел попал поселок шахты Трудовская в Петровском районе неподконтрольном Украине Донецке, в результате чего загорелся жилой дом. Об этом сегодня сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК представители ОРДО отмечают:

«Сегодня в 18:55 открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу улица Марка Озерного, 50».

По информации, из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты «МЧС ДНР» не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара.

Источник: https://donpress.com