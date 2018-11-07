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Стало известно, почему Москва не спешит присоединять Донбасс к РФ
Глава страны-агрессора России Владимир Путин имеет три варианта по самопровозглашенным «Л/ДНР», один из которых предусматривает аннексию Москвой Донбасса и присоединение его к РФ, но он очень дорого обойдется российскому бюджету.
Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью телеканалу «Прямой» озвучил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. При этом он называл два варианта, которые более реалистичны для Кремля.
«Первый вариант – держать их до тех пор, пока не сменится власть в Украине. После этого призывы к прямым переговорам, а потом все-таки федеративное устройство с серьезной блокирующей юридической ролью таких так называемых субъектов. Второй вариант. Они существуют, но в рамках этого объединения – некоего «содружества», – рассказал Черныш.
При этом он добавил, что третий вариант соответствует грузинскому сценарию – включение оккупированных территорий в состав России. Вместе с тем он считает его не таким реалистичным, поскольку аннексия Донбасса «будет стоить России столько, что она просто не выдержит».
Теги: Россия, Донбасс, Москва, ДНР, ЛНР
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- Стало известно, почему Москва не спешит присоединять Донбасс к РФ14:45
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