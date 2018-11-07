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В Мариуполе построят военные городки для пограничников и морпехов
В скором времени в Мариуполе появятся два военных городка. В одном поселятся морпехи, в другом пограничники.
Строительные работы городка для морских пехотинцев в микрорайоне Черемушки уже ведутся. Первую очередь планируют закончить в январе 2019 года.
Как рассказали в Министерстве обороны, первые новоселы смогут заселиться через несколько месяцев.
Планируется, что на территории городка возведут четыре двухэтажные казармы по стандартам НАТО. Также в городке построят два пятиэтажных дома для офицеров. На территории городка планируют разместить полторы тысячи военных.
Второй городок для пограничников планируют возвести на Запорожском шоссе,сообщает 0629. Проект решения о выделении земли для воинской части 9937 опубликован на сайте Мариупольского городского совета. На данный момент уже полностью разработан проект объекта. После утверждения и предоставления земли в постоянное пользования начнут строительные работы.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, пограничники, морпехи
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