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Закрытие шахт на неподконтрольном Донбассе приведет к затоплению городов, – эколог
Закрытие шахт на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса приведет к затоплению городов. Об этом рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает «Громадьске радіо».
Тимочко отметила влияние боевых действий на все компоненты окружающей среды. «Это водная среда, грунты, атмосферный воздух. Очень серьезное влияние на лесные массивы. Все компоненты окружающей среды страдают. Это касается не только Украины. Все страны, где происходят боевые действия, имеют такие результаты и вот такие примеры», – сказала она.
По словам председателя Всеукраинской экологической лиги, в Украине это касается уникальных степных участков, которых практически нет уже в Европе. «Только Украина имеет такие степные участки в Луганской и Донецкой областях, и часть их была разрушена в результате передвижения тяжелой техники, особенно это касается Луганского природного заповедника, территория которого примыкает к нашей государственной границе с Российской Федераций», – рассказала Тимочко.
«Когда началось движение тяжелой техники, эти колоны, страшные, бесконечные колоны тяжелой техники двинулись через украинскую границу, то значительная часть этих участков была разрушена. Более того, само здание заповедника было уничтожено. В пожаре сгорели уникальные архивные материалы и наблюдения именно по этой территории», – добавила она.
Кроме того, в результате боевых действий выгорело более 20 тыс. га лесов. Происходит загрязнение почв от разрывов снарядов. Также эколог напомнила, что значительная часть территории сейчас заминирована, и это серьезная проблема для Украины. По ее словам, 6 ноября Верховная Рада рассматривала 4 законопроекта о разминировании. «И мы готовили законопроект, в который пытались включить именно экологические аспекты. Заложить одну мину в среднем стоит 3 доллара, а разминирование – до 500 долларов, то есть это миллиарды и миллиарды долларов», – сообщила Тимочко.
Как подчеркнула эколог, значительная часть водных объектов на Донбассе была повреждена и загрязнена. «Там же много химических веществ, предприятий много на территории Луганской, Донецкой областей», – сказала она.
По словам Тимочко, последнее решение принято о закрытии шахт на неподконтрольном Донбассе. «Мало того, что это огромные социально-экономические убытки, потому что люди и так живут в условиях стресса и войны, безработицы и оккупации, и не будут иметь этой работы. Но затопление шахт приведет и к необратимым трагическим изменениям природной среды на этой территории. Будут и уже есть факты того, что загрязняются подземные водоносные горизонты с питьевой водой, так как засоленные шахтные воды проникают в подземные горизонты», – сказала эколог.
«Будет подтоплена значительная часть территорий, так как шахтные воды не откачиваются, они поднимаются в пустоты, а затем поднимаются вверх, и фундаменты жилых домов, коммунальных, трубы, тепловые сети: все это будет затоплено и разрушено», – добавила она.
Председатель Всеукраинской экологической лиги рассказала, что наглядный пример уже есть: в 90-х годах в Украине десятки шахт были закрыты так называемым путем «мокрой консервации». Десятки шахтерских городов просто за 20 лет перестали существовать. Оттуда выехали люди, потому что были подтоплены фундаменты.
Как сообщалось ранее, на неподконтрольных в настоящее время территориях Украины полностью затоплены и не подлежат восстановлению 36 угольных шахт.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, шахта, закрытие, катастрофа, экология
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