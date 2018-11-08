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Чем "выборы" в "Л/ДНР" опасны для России
Тот факт что власти России открыто поддержат так называемые "выборы", которые планируют провести в псевдореспубликах "Л/ДНР" 11 ноября, автоматически будет свидетельствовать об их искусственной "легитимизаци" при содействии Кремля.
Сегодня, 8 ноября, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сделал заявление по фейковым выборам в "ЛНР" и "ДНР", передает "Диалог.UA".
"Представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов публично поддержал на последнем заседании в Минске эти "выборы"", - подчеркнул он. По словам представителя Украины, президент России Владимир Путин тоже "своеобразно также поддержал эти "выборы”. "Если "выборы" в ОРДЛО состоятся, то это по сути состоится легитимизация при содействии России”, - коротко резюмировал Евгений Марчук.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, опасность, ДНР, ЛНР
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