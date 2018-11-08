Что ожидает Украину после псевдовыборов в ОРДЛО

08.11.2018 20:06

Признает ли Россия результаты "выборов" на оккупированном Донбассе пока прогнозировать сложно - считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Чиновник полагает, что России не терпится провести "выборы" чтобы "более-менее легитимизировать режимы" в ОРДЛО, пишет Трибун.

"Я ожидаю, что после проведения этих "выборов" начнется дополнительный шантаж Украины в дискуссиях российской политической элиты о том, что нам нужно признать "ЛНР" и "ДНР", – сказал Тука.

Замминистра отметил, что "выборы" вряд ли признает кто-то, кроме Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, сейчас сложно прогнозировать признает ли эти "выборы" сама Россия.

"Это будет зависеть от того, какую общую линию выберет администрация Кремля в отношении поведения центральной власти Украины и будущего развития отношений с США", – сказал Тука.

"С моей точки зрения, до выборов президента Украины и парламента никаких резких действий Россия предпринимать не будет", – добавил замминистра МинВОТ.