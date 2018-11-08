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Денисова рассказала о проблемах на КПВВ «Майорск»
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова находится с визитом в Донецкой области, в ходе которого посетила КПВВ «Майорск».
Об этом она написала в Facebook, передает donpress.com.
«Улучшилась работа КПВВ. Понятно, есть над чем работать. До сих пор нет биотуалетов», — сказала она.
По словам Денисовой КПВВ «Майорск» является одним из самых загруженных КПВВ на Донбассе, ежедневно его пересекают около 10 тыс. человек. Люди пересекающие линию соприкосновения рассказали Денисовой, что на КПВВ приходится ждать в очереди по несколько часов.
Объясняют это проблемами с Интернетом, который постоянно дает сбой.
«КПВВ „Майорск“ соединяет Бахмут и Горловку. Ежедневно здесь линию разграничения пересекает 10 тыс. украинцев. Пообщалась с людьми. Выслушала проблемы, а их предостаточно. На КПВВ приходится ждать иногда по три часа. Объясняют это проблемами с интернетом, который постоянно дает сбой. При проверке все заработало на глазах, но сержант Нацполиции вел себя некорректно. Сразу это нарушение телефону озвучила руководителю Национальной полиции Донбасса. Обещали провести служебное расследование», — написала она.
Кроме того на «Майорске» расположены медпункты, организованные международными организациями.
«Ознакомилась с инфраструктурой. Здесь расположены пункты оказания помощи, которые организовали международные организации. В них люди могут согреться, попить чаю и, при необходимости, получить медицинскую помощь. Однако, инфраструктура не рассчитана на такое большое количество людей, в частности, не хватает биотуалетов и других объектов», — отмечает Денисова.
Люди пожаловались омбудсмену на нерегулярную работу мобильного пункта «Ощадбанка».
«Мобильный пункт „Ощадбанка“ работает нерегулярно, хотя должен работать по графику. Люди пожаловались, что мобильный пункт банка часто не работает. Согласованный с Пенсионным фондом график работы пункта банка и осуществления выплат должен быть вывешен на видном месте. Будем добиваться того, чтобы все было удобно и работало для людей», — добавила Денисова.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, Ощадбанк, Верховная Рада, Майорск, КПВВ, Нацполиция, проблемы
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