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«Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс

08.11.2018 10:12
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«Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс

Российский военный, прибывший из Бурятии на Донбасс, заявил, что принял такое решение самостоятельно.

Об этом он рассказал сам в интервью СМИ, работающим на неподконтрольных Украине территориях, передает donpress.com.

Участник НВФ считает, что Украина может «развязать войну» на его родине, в Забайкалье.

На Донбасс он прибыл еще в 2016 году якобы из «идеологических побуждений». Позднее он также добавил, что принять участие в конфликте его побудили «новости».

«Здесь такие же люди как и у нас там. Сюда придут, там начнется война», — туманно пояснил представитель НВФ.



Теги: Россия, Донбасс, война, СМИ, конфликт, Бурятия, НВФ
 
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