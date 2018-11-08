Главная / Новости / Донецкая область / «Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс
Последние новости раздела
- Россия беспощадно избавляется от беженцев с Донбасса14:40
- В Донецке оккупационные «власти ДНР» эксплуатируют детей на разгрузке картошки «на выборы»14:22
- В ОРДО арестован человек Гиркина с позывным «Макс»14:02
- Переполох в "Л/ДНР": среди местных жителей начали распространяться резонансные слухи13:31
- Оккупационные «власти ДНР» собираются использовать на «выборах» школьников13:19
- НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму12:59
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники12:41
- "Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"12:09
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР11:32
- Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников10:48
«Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс
08.11.2018 10:12
Российский военный, прибывший из Бурятии на Донбасс, заявил, что принял такое решение самостоятельно.
Об этом он рассказал сам в интервью СМИ, работающим на неподконтрольных Украине территориях, передает donpress.com.
Участник НВФ считает, что Украина может «развязать войну» на его родине, в Забайкалье.
На Донбасс он прибыл еще в 2016 году якобы из «идеологических побуждений». Позднее он также добавил, что принять участие в конфликте его побудили «новости».
«Здесь такие же люди как и у нас там. Сюда придут, там начнется война», — туманно пояснил представитель НВФ.
Теги: Россия, Донбасс, война, СМИ, конфликт, Бурятия, НВФ
Читайте также:
- Переметнуться в Россию станет проще: РФ упрощает процедуру получения гражданства
- "Минск - 2" помог России стать "неуязвимой" в ООН: кто может заставить Кремль закончить войну на Донбассе
- Эхо Донбасса: Украину «накрыли» последствия конфликта с Россией
- США рассказали, когда начнут войну с Россией
- В НАТО резко "прошлись" по России из-за Украины
- Битва за Донбасс: что нас ждет дальше?
- Россия беспощадно избавляется от беженцев с Донбасса14:40
- В Донецке оккупационные «власти ДНР» эксплуатируют детей на разгрузке картошки «на выборы»14:22
- В ОРДО арестован человек Гиркина с позывным «Макс»14:02
- Переполох в "Л/ДНР": среди местных жителей начали распространяться резонансные слухи13:31
- Оккупационные «власти ДНР» собираются использовать на «выборах» школьников13:19
- НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму12:59
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники12:41
- "Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"12:09
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР11:32
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» картами пополнения «Лугаком»11:10
- Россия беспощадно избавляется от беженцев с Донбасса14:40
- В Донецке оккупационные «власти ДНР» эксплуатируют детей на разгрузке картошки «на выборы»14:22
- В ОРДО арестован человек Гиркина с позывным «Макс»14:02
- Переполох в "Л/ДНР": среди местных жителей начали распространяться резонансные слухи13:31
- Оккупационные «власти ДНР» собираются использовать на «выборах» школьников13:19
- НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму12:59
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники12:41
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- "Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"12:09
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР11:32
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ