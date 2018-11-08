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Архив - Донецкая область

Грустная тенденция! В Мариуполе пожилые пары разводятся из-за субсидий

08.11.2018 19:05
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Грустная тенденция! В Мариуполе пожилые пары разводятся из-за субсидий

Работники мариупольских РАГСов обнаружили новую тенденцию - пожилые люди стали подавать на развод ради получения субсидии на коммунальные услуги.
Как рассказала 0629 директор дворца бракосочетаний Ирина Яременко, статистики такой нет, да и массовый характер новая тенденция не носит, поскольку в заявлении на развод причина не указывается.
"Мои коллеги говорят, что появились такие пары, в основном пожилые, - рассказывает Яременко. - Они говорят, что делают это, чтобы хоть как-то выжить".
При этом работники РАГСов предупреждают, что развод - не самый лучший выход в таком случае, ведь если с одним из них что-то случится, будет сложнее оформлять все документы, в том числе и на наследство.
В ответ старики говорят: "Деточка, а что нам сейчас делать. Как сейчас выживать?"
Одна из таких пар в прошлом году отметила золотую свадьбу, а в этом году супруги подали на развод.
Отметим, что новая тенденция появилась после внесения изменений в правила оформления субсидий. Теперь при расчете субсидий учитывают доходы мужа и жены (а также все их имущество), независимо от места прописки и жительства.
Ранее пожилые люди, наоборот, старались скрепить себя узами брака (даже если всю жизнь жили без штампа в паспорте), чтобы после смерти одного из супругов не иметь проблем с оформлением наследства.



Теги: Донбасс, Мариуполь, развод, субсидия, старики
 
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