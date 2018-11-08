Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска

08.11.2018 08:02

Не смотря на заявления представителей РФ, что российских наемников на временно оккупированных территориях Донецкой области нет, эти высказывания не соответствуют действительности. Так, ликвидирован наемник из Новокуйбышевска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, на временно оккупированных территориях Донецкой области ликвидирован российский наемник Дергачев Александр Владимирович с позывными «Гарри» или «Шура».

О Дергачеве известно, что он родился в Новокуйбышевске 25 ноября 1990 года.

Ликвидирован 29 октября 2018 года. однако, в соцсетях активно обсуждается причина смерти Дергачева, как «сердечный приступ».