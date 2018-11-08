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Архив - Донецкая область

Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска

08.11.2018 08:02
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Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска

Не смотря на заявления представителей РФ, что российских наемников на временно оккупированных территориях Донецкой области нет, эти высказывания не соответствуют действительности. Так, ликвидирован наемник из Новокуйбышевска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, на временно оккупированных территориях Донецкой области ликвидирован российский наемник Дергачев Александр Владимирович с позывными «Гарри» или «Шура».

О Дергачеве известно, что он родился в Новокуйбышевске 25 ноября 1990 года.

Ликвидирован 29 октября 2018 года. однако, в соцсетях активно обсуждается причина смерти Дергачева, как «сердечный приступ».



Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, наемник, сердечный приступ, соцсети, РФ
 
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