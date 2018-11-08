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Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска
08.11.2018 08:02
Не смотря на заявления представителей РФ, что российских наемников на временно оккупированных территориях Донецкой области нет, эти высказывания не соответствуют действительности. Так, ликвидирован наемник из Новокуйбышевска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, на временно оккупированных территориях Донецкой области ликвидирован российский наемник Дергачев Александр Владимирович с позывными «Гарри» или «Шура».
О Дергачеве известно, что он родился в Новокуйбышевске 25 ноября 1990 года.
Ликвидирован 29 октября 2018 года. однако, в соцсетях активно обсуждается причина смерти Дергачева, как «сердечный приступ».
Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, наемник, сердечный приступ, соцсети, РФ
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