Международная рабочая группа согласовала поэтапное введение миротворцев ООН на Донбасс

08.11.2018 19:32

В международной рабочей группе по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии ООН достигнут частичный компромисс, который базируется на согласии на поэтапное введения такой миссии.

Об этом заявил украинский представитель в этой группе Евгений Марчук, передают «Українські новини».

Он пояснил, что помимо участия в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию, он представляет Украину еще в двух группах по Донбассу.

«Одна из них касается мандата миротворческой миссии ООН, который был бы компромиссным. Там не принимают участие ОРДЛО. Кроме Украины и России туда входят США, Великобритания, Германия, специалисты ООН по миротворческим миссиям, Нидерланды», – сказал Марчук.

Он добавил, что последняя встреча группы состоялась в Братиславе.

«Мы там пришли примерно к 30% консенсуса, но это рабочий уровень. Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов», – сообщил он.

Словам Марчука, у сторон есть согласие насчет временных администраций на Донбассе.

«Второй блок документов – это переходные компоненты: переходная юстиция, переходные администрации, амнистия, выборы. Там непросто, но по некоторым точкам относительно формирования переходных администраций есть согласие. Например, если взять поэтапное введение миротворцев, то первый этап – это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной», – пояснил он.

Марчук добавил, что самой сложной проблемой при переговорах является недоверие сторон, которое необходимо преодолевать путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ.