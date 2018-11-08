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"Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"
08.11.2018 12:09
Российско-оккупационные войска получили достойный отпор в районе одной из передовых позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Известный волонтер Юрий Мысягин опубликовал сообщение об успешном реагировании Вооруженных сил Украины на провокацию боевиков, передает "Диалог.UA".
"На одном из передовых участков ООС неизвестный боеприпас 30-го калибра остудил пыл и немного сбавил скорость оккупантам, передвигающимся с большой скоростью на "КамАЗе"", - описал он на своей странице в Facebook. Кроме того, в социальной сети было опубликовано соответствующее видео в качестве доказательства. "Не все целыми доехали до позиций", - добавил Юрий Мысягин.
Теги: Донбасс, взрыв, КамАЗ, боевики
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