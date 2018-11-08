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Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников

08.11.2018 10:48
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Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что личный состав Вооруженных сил Украины понес санитарные потери из-за атак противника.

За прошедшие сутки, 7 ноября, на временно оккупированном Донбассе не утихали вооруженные провокации боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

В целом ситуация в районе проведения Операции оставалась контролируемой Объединенными силами.

Сообщается, что незаконные вооруженные бандформирования 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Зафиксировано, что российские оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из минометов, вооружения БМП-1 и зенитной установки "ЗУ-23-2".

К сожалению, в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков были уничтожены, еще трое были ранены.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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