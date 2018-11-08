Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР

08.11.2018 11:32

Путин после фейковых выборов в так называемых ЛНР-ДНР хочет заморозить конфликт на Донбассе, чтобы с помощью этого рычага принуждать Украину к уступкам.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, проведение этих выборов свидетельствует о том, что путинский режим вообще не намерен выполнять Минские договоренности.

"Все больше заметна тенденция попыток Путина заморозить конфликт на Донбассе, чтобы с помощью этого рычага принуждать Украину к уступкам. Прежде всего, попробовать "обменять" Донбасс на Крым", - сказал Богдан.

Также он выразил мнение, что масштабных боевых действий со стороны террористов и русских регулярных войск в Донбассе ожидать не стоит.

"Во-первых, есть четкая позиция международного сообщества, НАТО, ЕС и США. Во-вторых, украинские Вооруженные силы и их возможности настолько выросли, что Путин не решится на какую-то масштабную операцию. И ему это сейчас не нужно, потому что вскоре в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы", - отметил разведчик.

Кроме этого он заявил, что усилия Путина направлены, во-первых, на провокации на восточном фронте, и, во-вторых, на задействовании "пятой колонны", чтобы расколоть украинское общество, деморализовать, дезориентировать и демобилизовать его.

"С помощью информационно-пропагандистских кампаний Путин хочет скомпрометировать основные институты украинского государства и привести к власти прокремлевские силы, которые изменят евроатлантический вектор Украины", - резюмировал Василий Богдан.