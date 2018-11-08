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Архив - Донецкая область

Россия беспощадно избавляется от беженцев с Донбасса

08.11.2018 14:40
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Россия беспощадно избавляется от беженцев с Донбасса

Из России начали массово выгонять беженцев с Донбасса, которые сбежали на территорию РФ после начала оккупации Восточной Украины россиянами в 2014 году. Информацию об этом сообщает телеканал "Украина", публикуя материал московского корреспондента после беседы с украинскими переселенцами в российской столице, пишет Диалог.
Выяснилось, что спустя 4 года после начала войны политический фактор Донбасса для России значительно ослаб, а переселенцы стали разменной монетой, которую российские власти за ненадобностью решили выбросить из страны. Переселенцы утверждают, российские власти отказываются предоставлять им официальный статус, что автоматически лишает их права и возможности получить работу. Таким образом, без работы и денег люди не могут прокормить свои семьи и вынуждены возвращаться домой, как семья из Ясиноватой. "А как же русские своих не бросают?" - спросила журналистка жителя Донбасса на вокзале. "Это только на ТВ-шоу. Донецких здесь не любят, не только в Москве - во всех городах", - говорит мужчина на камеру.



Теги: Россия, Донбасс, беженцы
 
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