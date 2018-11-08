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"Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой
В оккупированной Горловке (Донецкая область) организовали могильник опасных отходов. Под чутким руководством российских кураторов и при поддержке местных коллаборантов одно из предприятий заполнили ядовитыми отходами из РФ.
Руководитель группы "Информационное сопротивление" нардеп Дмитрий Тымчук рассказал о том, как "ихтамнеты" продолжают уничтожать промышленный потенциал и экологию захваченных территорий украинского Донбасса. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Особенно не повезло Горловке Донецкой области. По данным группы "Информационное сопротивление", на территорию неработающего с 1995 года Никитского ртутного комбината завезли большую партию отходов из России, фактически превратив крупный город в смертельно опасный радиоактивный могильник.
Об этом Тымчук рассказал на своей странице в Facebook. Все это происходило на глазах жителей города, прилегающего к нему поселка Бессарабка. Они видели на территории законсервированного предприятия военных в костюмах химзащиты, наблюдали, как туда заезжали подозрительные КамАЗы, после чего производилась разгрузка бочек. Люди не сомневаются, что в них были отходы опасного производства.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Горловка, отходы, экология, радиоактивные отходы, Тымчук
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