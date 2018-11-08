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В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями
Террористы на Донбассе продолжают издеваться над населением и бить по самому больному - вопросу жилья.
Так, в ОРДО людям стали приходить извещения о том, чтобы владельцы квартир предоставили оккупационным органам подлинники документов на право собственности жилья, передает "Диалог.UA".
Соответствующие скрины опубликовали многие паблики. "Пришло вот такое извещение, квартира год назад переоформлена в ОРДО", - показал скрин "письмо счастья" в своем Twitter блогер Necro Mancer . В извещении сказано, что в том случае, если владелец не предоставит документ на право собственности, то его квартиру оккупанты признают "выморочной", то есть – бесхозной. После этого жилье перейдет в "собственность" "республики". Пользователи Сети подтверждают, что многим уже подобные оповещения пришли. Также такие тексты рассылаются жителям "ДНР" на мобильные.
Среди участников обсуждений зреет паника, так как многие собственники недвижимости выехали с оккупированного Донбасса и пока не планируют возвращаться назад. "Мне смс приходило похожее , что нужно доки им предоставить", "Распечатали такие листики и разнесли по городу. Да если администрация КП ККП не знает, как правильно оформить обращение к абоненту, то что говорить о простом народе. Бабушки при получении такой бумажки схватились за сердце, хоть и нет долгов по квартире. Наследники квартир ломают голову, где брать деньги, чтобы довести узаконивание жилья при сегодняшней зарплате и услуг нотариусов и т.д. И не одной путевой подсказки", – комментируют в соцсетях очередной беспредел ставленников "русского мира".
Теги: Донбасс, Ясиноватая, квартиры, жилье, письмо, документы, ДНР, соцсети
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