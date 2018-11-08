В Горловке боевики разъезжают на автомобилях премиум-класса

08.11.2018 16:42

Боевики «ДНР» и российские оккупанты ездят по временно оккупированной Горловке на автомобилях премиум-класса с «военными» номерами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки в соцсетях сообщают, что в городе появился автомобииль премиум-класса. Горловчане заметили автомобиль VW Arteon с дорогостоящим тюнингом. Стоимость такого автомобиля составляет от 48 692,00 $ до 52 104,00 $ в пересчете 3 059 000 рублей до 3 200 000 рублей. Примечательно, что у автомобиля «черные» номера, т.е. «военные».

Такая ситуация вызывает у жителей города, еле сводящих концы с концами, откровенное негодование. Людей интересует, откуда «ополченцы» берут деньги на покупку таких автомобилей. При этом неплохо было бы вспомнить, что бюджетников и школьников заставляют время от времени «собирать посылки на фронт».

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Горловка по городу ездят премиум иномарки с «ополченскими» номерами! Это за какие деньги «ополчение» приобрело такую роскошь? У большинства населения на еду не хватает! Надоели эти сытые лица выглядящие из дорогих иномарок с «государственными» номерами! Реалии оккупации 2018 год»,

«На дыровских или «ч0рные» ВК? Я на дыровских надысь VW Arteon видел в тюнинге от ABT. ХЗ сколько такая тачка стоит»,

«Обычный Артеон стоит от 50 000 $ а в тюнинге естественно еще дороже»,

«А если на бляхах?»,

«ХЗ но Артеон это новая модель, поэтому думаю и на бляхах тоже будет стоит не хило»,

«Вы что, с луны свалились?))… откуда, откуда? Заработали наверное»,

«Когда біла в окт обратила внимание на єто, и вообще в сравнении с 2017 стало больше иномарок, а вот люди одеті изношенней и беднее»,

«Барыги...))».