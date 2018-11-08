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В Горловке боевики разъезжают на автомобилях премиум-класса
Боевики «ДНР» и российские оккупанты ездят по временно оккупированной Горловке на автомобилях премиум-класса с «военными» номерами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированной Горловки в соцсетях сообщают, что в городе появился автомобииль премиум-класса. Горловчане заметили автомобиль VW Arteon с дорогостоящим тюнингом. Стоимость такого автомобиля составляет от 48 692,00 $ до 52 104,00 $ в пересчете 3 059 000 рублей до 3 200 000 рублей. Примечательно, что у автомобиля «черные» номера, т.е. «военные».
Такая ситуация вызывает у жителей города, еле сводящих концы с концами, откровенное негодование. Людей интересует, откуда «ополченцы» берут деньги на покупку таких автомобилей. При этом неплохо было бы вспомнить, что бюджетников и школьников заставляют время от времени «собирать посылки на фронт».
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Горловка по городу ездят премиум иномарки с «ополченскими» номерами! Это за какие деньги «ополчение» приобрело такую роскошь? У большинства населения на еду не хватает! Надоели эти сытые лица выглядящие из дорогих иномарок с «государственными» номерами! Реалии оккупации 2018 год»,
«На дыровских или «ч0рные» ВК? Я на дыровских надысь VW Arteon видел в тюнинге от ABT. ХЗ сколько такая тачка стоит»,
«Обычный Артеон стоит от 50 000 $ а в тюнинге естественно еще дороже»,
«А если на бляхах?»,
«ХЗ но Артеон это новая модель, поэтому думаю и на бляхах тоже будет стоит не хило»,
«Вы что, с луны свалились?))… откуда, откуда? Заработали наверное»,
«Когда біла в окт обратила внимание на єто, и вообще в сравнении с 2017 стало больше иномарок, а вот люди одеті изношенней и беднее»,
«Барыги...))».
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, автомобиль, ДНР, боевики, соцсети
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