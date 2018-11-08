В ОРДО арестован человек Гиркина с позывным «Макс»

08.11.2018 14:02

На территории неподконтрольной Украине части Донбасса арестовали участника НВФ с позывным «Макс» из группировки «Игоря Гиркина».

Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Necro Mancer, цитируя активиста движения «Новороссия» Михаила Полынкова, передает donpress.com.

«Полынков: „Только что мне сообщили, что арестовали ветерана ополчения, „стрелковца“ с позывным „Макс“. Выдернули прям с передовой“ (Манекин давно вернулся, кстати)», — процитировал блогер.