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В ОРДО арестован человек Гиркина с позывным «Макс»
08.11.2018 14:02
На территории неподконтрольной Украине части Донбасса арестовали участника НВФ с позывным «Макс» из группировки «Игоря Гиркина».
Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Necro Mancer, цитируя активиста движения «Новороссия» Михаила Полынкова, передает donpress.com.
«Полынков: „Только что мне сообщили, что арестовали ветерана ополчения, „стрелковца“ с позывным „Макс“. Выдернули прям с передовой“ (Манекин давно вернулся, кстати)», — процитировал блогер.
Теги: Донбасс, ветеран, арест, Гиркин, ополчение, ОРДО, НВФ
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