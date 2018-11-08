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Архив - Донецкая область

В учебных военных пунктах РФ вербуют наемников для войны за «ДНР» и «ЛНР»

08.11.2018 09:51
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В учебных военных пунктах РФ вербуют наемников для войны за «ДНР» и «ЛНР»

В России в учебных пунктах различных родов войск активно вербуют наемников для ведения военных действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Источники, с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщают, что по рассказам боевиков идет активная вербовка наемников на территории РФ. Планируется, что наемники будут воевать с шевронами «ДНР» и «ЛНР».

Вот что об этом пишут в соцсетях:

«Кстовская учебка инженерных войск. Приехал «покупатель» из оккупированной части Украины за солдатами. Будут служить с шевронами лнр-днр. Но война гражданская»,
«Заставило любопытство «погуглить»------ «в/ч 64120 г.Кстово Нижегородская обл. (210 учебный центр инженерных войск)»------ Облегчу, тем кто не в курсе».



Теги: Россия, Донбасс, вербовка, ДНР, ЛНР, боевики, наемники, РФ
 
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