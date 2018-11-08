Завтра в центре Донецка перекроют движение: названы улицы

08.11.2018 21:58

9 ноября в центральной части неподконтрольного Украине Донецка будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного.

Об этом сообщили в так называемом «МВД ДНР», передает donpress.com.

По данным «ведомства», такие ограничения связаны с проведением акции «Выбор Донбасса» и будут действовать с 12:00 и до окончания мероприятия.

В «МВД» сообщили, что движение будет ограничено на следующих участках улично-дорожной сети:

• по ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;

• по ул. Постышева — от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;

• пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;

• пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

• бул. Пушкина — от пр. Комсомольский до бул. Шевченко.