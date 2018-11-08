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Жители Макеевки и Донецка жалуются на ужасный запах в городе
Жители временно оккупированных Макеевки и Донецка жалуются на появившийся в городе стойкий запах нечистот. Однако, оккупационные «власти» молчат.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки жалуются на появившийся а последние дни в городах стойкий запах нечистот. В некоторых случаях люли начинают искать источник запаха, подозревая забившуюся канализацию или неприятный «сюрприз», в который вступили или въехали на улице, однако, оказывается, что «сюрприза» нет, а запах стоит в воздухе. Оккупационные «власти ДНР» этого никак не комментируют.
Жители же оккупированных городов мрачно отмечают, что это «запах выборов» и «перемен».
Вот что пишут макеевчане в соцсетях:
«Макеевчане, кто знает, почему по всему городу стоит такой жуткий запах, простите за выражение, Г… НА!? Вонь неимоверная во всех р-нах., на порыв, якобы канализации где-то, — не свалить уже нашим властям! И на то, что … ДРГ пришла и нас*ала под каждым забором перед выборами! В соц сетях, да во всех местных группах это уже обсуждают! Смешно смотреть как люди ходят и вечно смотрят на свою подошву, думая, что вступили»,
«С… а, снова травят нас чем то? То водой детей потравили, то газом каким то сейчас, или чем? Только не говорите, что это резко все терриконы в городе завонялись от аномально теплой осени, как врали с водой и винили теплое лето, вечно любят припи*деть наши власти! Анон»,
«Ред: подтверждаем. В Советском и Центрально — городском вонь жуткая уже неделю стоит, как в других районах — не знаем. Сам, как выше описано, ходил с другом недавно и проверял обувь, думал, что куда то влезли, пока не поняли, что вонь повсюду»,
«Это в преддверии выборов, истинный запах нашего будущего!»,
«Запах перемен. В какую сторону — сами чувствуете)»,
«ААА прикол, я тоже туфли и колеса у машины проверял, думал наехал на какули ))))))))))»,
«В Донецке тоже (((»,
«Черемушки и ЯКХЗ… кошмарная вонь».
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, запахи, канализация, ДНР, соцсети
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